Распределите словосочетания на две группы 1) с действительными причастиями насто??щего времени 2) с действительными причастиями прощедшего времени обазначьте суффиксы составьте по два предложения сос словосочетаниями из обоих...

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Распределите словосочетания на две группы 1) с действительными причастиями насто??щего времени 2) с действительными причастиями прощедшего времени обазначьте суффиксы составьте по два предложения сос словосочетаниями из обоих групп и запишите их. горевший костер,приближающийся поезд,расцветший подснежник,строящаяся столица,прошедшее лето,выпавшая роса,будующее море,ведущий механизм,засохшее дерево,растаявший лед,говорящая кукла,вьющееся растение,несущая балка,залаяшая собака

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