Распределите словосочетания по группам в зависимости от того,в какой морфеме пропущена буква.сколько групп у вас получилось?Ш..лковая лента , дубовый ж..лудь,грозовой туч..й ,вкусной лапш..й,порос камыш..м,ч..рный ко...
Распределите словосочетания по группам в зависимости от того,в какой морфеме пропущена буква.сколько групп у вас получилось?Ш..лковая лента , дубовый ж..лудь,грозовой туч..й ,вкусной лапш..й,порос камыш..м,ч..рный котёнок , торговать парч..й , ш..пот на уроке , зимней стуж..й , живёт за границ..й , ж..сткая постель , отправился за добыч..й , кормить птенц..в , гулять с товарищ..м , деш..вые овощи .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Морфема- корень слова: шелковая лента, желудь,черный котенок, шепот на уроке, жесткая постель ,дешевые овощи. 2) (без ударения) е-в окончаниях: грозовой тучей,зимней стужей,живет за границей.отправился за добычей,гулять с товарищем. 3) (под ударением) о- в окончаниях: вкусной лапшой, пророс камышом,кормить птенцов. Получилось 3 группы