Распределите словосочетания по группам в зависимости от того,в какой морфеме пропущена буква.сколько групп у вас получилось?Ш..лковая лента , дубовый ж..лудь,грозовой туч..й ,вкусной лапш..й,порос камыш..м,ч..рный ко...

Распределите словосочетания по группам в зависимости от того,в какой морфеме пропущена буква.сколько групп у вас получилось?Ш..лковая лента , дубовый ж..лудь,грозовой туч..й ,вкусной лапш..й,порос камыш..м,ч..рный котёнок , торговать парч..й , ш..пот на уроке , зимней стуж..й , живёт за границ..й , ж..сткая постель , отправился за добыч..й , кормить птенц..в , гулять с товарищ..м , деш..вые овощи .