Распределите в два столбика слова в зависимости от того , как можно сказать о слов??. Оканчивается на ... Имеет окончание Слова. Справа , вода , аллея, вчера, библиотека , читать , бесшумно.
Русский язык
Распределите в два столбика слова в зависимости от того , как можно сказать о слов??. Оканчивается на ... Имеет окончание Слова. Справа , вода , аллея, вчера, библиотека , читать , бесшумно.
Ответ(ы):
Гость:
Непонятно....... 1 столб-оканчивующиеся на "а"-слова,справа,вода,вчера,библиотека, 2 столб-слова оканчивующиеся на другие буквы?!-аллея,бесшумно Читать-нулевое окончание
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