Распределите в два столбика слова в зависимости от того , как можно сказать о слов??. Оканчивается на ... Имеет окончание Слова. Справа , вода , аллея, вчера, библиотека , читать , бесшумно.

Русский язык

Распределите в два столбика слова в зависимости от того , как можно сказать о слов??. Оканчивается на ... Имеет окончание Слова. Справа , вода , аллея, вчера, библиотека , читать , бесшумно.

Автор: Гость