Распределите животных в3 группы .какую еще группу Вы можете выделить ?напишите какие животные в нее войдут. 1Растительноядные 2Насекомые 3 Хищники

Окружающий мир

Распределите животных в3 группы .какую еще группу Вы можете выделить ?напишите какие животные в нее войдут. 1Растительноядные 2Насекомые 3 Хищники

Автор: Гость