Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе.

Разное

Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе.

Автор: Гость