Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе.

Разное
Распределитьслова на три группы по родам,выделить в словах основу и окончание.Волна,песня,дядя,мишка,сон,конь,сталь,тень,весело,пальто,поле,кафе.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мужской род:дядя(дяд-осн, я-оконч.), мишка(мишк-осн,а-оконч.), сон(сон-основа, оночания нет), конь(основа-конь). Женский род:волна(волн-основа, а-окончание), песня(песн-осн., я-оконч.), сталь(сталь-осн.), тень(тень-осн.). Средних род: весло(весло-осн.), пальто(пальт-осн., о-онч.), поле (пол-осн, е-оконч.), кафе(каф-осн., е-оконч.)
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