РАСПРЕДИЛИ СЛОВА ПО СТОЛБИКОМ В ПЕРВЫЙ ЗАПИСИ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ В ПРИСТАВКЕ ВО В??ОРОЙ С ОРФОГРАМОЙ В КОРНЕ В ТРЕТИЙ С ОРФОГРАМОЙ СУФЕКСИ ЛАСКОВЫЙ СМЕЛОСТЬ УТРО ХОЛОДНАЯ ГРУСТНЫЙ ПОЛЁТЫ УЧИТЕЛЬ СОСНА НАКЛЕЙКА ВЕСНА ОТЛЁТЫ

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РАСПРЕДИЛИ СЛОВА ПО СТОЛБИКОМ В ПЕРВЫЙ ЗАПИСИ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ В ПРИСТАВКЕ ВО В??ОРОЙ С ОРФОГРАМОЙ В КОРНЕ В ТРЕТИЙ С ОРФОГРАМОЙ СУФЕКСИ ЛАСКОВЫЙ СМЕЛОСТЬ УТРО ХОЛОДНАЯ ГРУСТНЫЙ ПОЛЁТЫ УЧИТЕЛЬ СОСНА НАКЛЕЙКА ВЕСНА ОТЛЁТЫ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:полёты,наклейка,отлёты.2:холодная,грустный,сосна,весна.3:ласковый,смелость,учитель.
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