РАСПРЕДИЛИ СЛОВА ПО СТОЛБИКОМ В ПЕРВЫЙ ЗАПИСИ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ В ПРИСТАВКЕ ВО В??ОРОЙ С ОРФОГРАМОЙ В КОРНЕ В ТРЕТИЙ С ОРФОГРАМОЙ СУФЕКСИ ЛАСКОВЫЙ СМЕЛОСТЬ УТРО ХОЛОДНАЯ ГРУСТНЫЙ ПОЛЁТЫ УЧИТЕЛЬ СОСНА НАКЛЕЙКА ВЕСНА ОТЛЁТЫ

Русский язык

РАСПРЕДИЛИ СЛОВА ПО СТОЛБИКОМ В ПЕРВЫЙ ЗАПИСИ СЛОВА С ОРФОГРАМОЙ В ПРИСТАВКЕ ВО В??ОРОЙ С ОРФОГРАМОЙ В КОРНЕ В ТРЕТИЙ С ОРФОГРАМОЙ СУФЕКСИ ЛАСКОВЫЙ СМЕЛОСТЬ УТРО ХОЛОДНАЯ ГРУСТНЫЙ ПОЛЁТЫ УЧИТЕЛЬ СОСНА НАКЛЕЙКА ВЕСНА ОТЛЁТЫ

Автор: Гость