Распредилите слова по схемам,их 3. 1.Корень,окончание. 2.Корень,суффикс,окончание. 3.Приставка,корень,суффикс,корень. Слова:Плыву,переплыву,закладка,комнатка,пригородный,весна,пробежка,школьница.

Русский язык
Распредилите слова по схемам,их 3. 1.Корень,окончание. 2.Корень,суффикс,окончание. 3.Приставка,корень,суффикс,корень. Слова:Плыву,переплыву,закладка,комнатка,пригородный,весна,пробежка,школьница.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Плыву , весна 2.Комнатка,школьница 3. Переплыву,закладка, пригородный,пробежка
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