Распространите данные предложения второстепенными членами. 1)Дети взрослеют 2)Природа пробудилась 3)Звонят 4) Такси остановилось 5) Солнце и дождь 6) Кто-то подкрадывается.

Математика
Распространите данные предложения второстепенными членами. 1)Дети взрослеют 2)Природа пробудилась 3)Звонят 4) Такси остановилось 5) Солнце и дождь 6) Кто-то подкрадывается.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Маленькие дети быстро взрослеют.2)Красивая природа давно пробудилась весною.3)Звонят голубые колокольчики в лесу.4)Желтое такси резко остановилось.5)Яркое солнце и проливной дождь.
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