Распространите данные предложения вводными словами, выражающими: а) уверенность; б) неуверенность; в) чувства говорящего. Запишите их и расставьте знаки препинания. Пчеловодство – интересное занятие. Мы любили книжки не меньше...
Русский язык
Распространите данные предложения вводными словами, выражающими: а) уверенность; б) неуверенность; в) чувства говорящего. Запишите их и расставьте знаки препинания. Пчеловодство – интересное занятие. Мы любили книжки не меньше, чем нынешние читатели. Пышность и прозрачность батумских закатов были неправдоподобны. Предки восточных славян были людьми свободолюбивыми. Знакомство наше с лесными местами состоится этим летом. Дожди и холод продолжались весь май. Так страшно кричал ночью филин. Бабушка моя так и не написала своих воспоминаний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчеловодство,без всякого сомнения, интересное занятие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Биология
В чем проявляется взаимодействие социального и биологического на этапах постнат??льного онтогенеза человека?