Распространите данные предложения вводными словами, выражающими: а) уверенность; б) неуверенность; в) чувства говорящего. Запишите их и расставьте знаки препинания. Пчеловодство – интересное занятие. Мы любили книжки не меньше...

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Распространите данные предложения вводными словами, выражающими: а) уверенность; б) неуверенность; в) чувства говорящего. Запишите их и расставьте знаки препинания. Пчеловодство – интересное занятие. Мы любили книжки не меньше, чем нынешние читатели. Пышность и прозрачность батумских закатов были неправдоподобны. Предки восточных славян были людьми свободолюбивыми. Знакомство наше с лесными местами состоится этим летом. Дожди и холод продолжались весь май. Так страшно кричал ночью филин. Бабушка моя так и не написала своих воспоминаний.
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Автор: Гость
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Гость:
Пчеловодство,без всякого сомнения, интересное занятие.
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