Распутин Уроки французского в каком значении употреблено слово уроки в названии ??ассказа ? Помогите срочно
Литература
Распутин Уроки французского в каком значении употреблено слово уроки в названии ??ассказа ? Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В переносном смысле - это прежде всего уроки жизни о том ,как выживать в тяжелых условиях и все равно оставаться порядочным человеком
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