Рассчитай, чему равна массовая доля (в %) химического элемента азота в оксиде азота(I). Ответ: (впиши с точностью до одного знака после запятой)

Химия
Рассчитай, чему равна массовая доля (в %) химического элемента азота в оксиде азота(I). Ответ: (впиши с точностью до одного знака после запятой)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мr(N2O) = 14*2 + 16 = 44W(N) = Ar(N) *n / Mr(N2O) *100% = 14*2 / 44 *100% = 63,6%

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