Рассчитай, чему равна массовая доля (в %) химического элемента азота в оксиде азота(I). Ответ: (впиши с точностью до одного знака после запятой)

Химия

Рассчитай, чему равна массовая доля (в %) химического элемента азота в оксиде азота(I). Ответ: (впиши с точностью до одного знака после запятой)

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