Рассчитайте массу ацетата магния, полученного в реакции раствора уксусной кислоты массой 200г с массовой долей кислоты равной 12,0%, с магнием, взятым с избытком

Химия
Рассчитайте массу ацетата магния, полученного в реакции раствора уксусной кислоты массой 200г с массовой долей кислоты равной 12,0%, с магнием, взятым с избытком
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Гость:
Решение задачи полное см. во вложении
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