Рассчитайте массу ацетата магния, полученного в реакции раствора уксусной кислоты массой 200г с массовой долей кислоты равной 12,0%, с магнием, взятым с избытком
Химия
Рассчитайте массу ацетата магния, полученного в реакции раствора уксусной кислоты массой 200г с массовой долей кислоты равной 12,0%, с магнием, взятым с избытком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение задачи полное см. во вложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
С каждым из этих слов надо составить по 1му предложению- ХВОЯ ПЫЛЬЦЕВОЙ МЕШОК Э??ДОСПЕРМ МЕГАСПОРА ДРЕВЕСИНА ЗИГОТА
Русский язык
Найдите грамматическую основу. Наступила ранняя весна. Яркое солнце рушит послед??ие снежные крепости. Звонкая капель стучит по земле. Зелёные ёлоч...
Алгебра
Русский язык