Рассчитайте массу газа, образующегося при взаимодействии карбоната кальция с 200г 35% раствора соляной кислоты.

Гость: Гость:

Дано: m(p-pa HCl) = 200 г ω(HCl) = 35% = 0.35 m(CO2) -? m(HCl) = 200 г×0,35 = 70 г M(HCl) = 36,5 г/моль ∨(HCl) = 70 г/36,5 г/моль = 1,9178 моль М(СО2) = 44 г/моль 1,9178 моль х моль СаСО3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ 2 моль 1 моль х=∨(СО2) = 0,9589 моль m(CO2) = ∨(СО2)×М(СО2) m(CO2) = 0,9589 моль × 44 г/моль = 42,19 г Ответ: 42,19 г СО2