Рассчитайте массу и число молекул кислородного соедтнения фосфора (III) количеством вещества 5 моль
Химия
Рассчитайте массу и число молекул кислородного соедтнения фосфора (III) количеством вещества 5 моль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P4O6 M(P4O6)=196 г/моль m=196/5=39,2 г N=6*10^23=30*10^23
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Геометрия
Биология
Приспособленность организмов к окружающей среде характерезуется: 1. особенностями формы организма 2. особенности внутреннего строения 3. осо...
Математика