Рассчитайте массу и число молекул кислородного соедтнения фосфора (III) количеством вещества 5 моль

Химия
Рассчитайте массу и число молекул кислородного соедтнения фосфора (III) количеством вещества 5 моль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P4O6 M(P4O6)=196 г/моль m=196/5=39,2 г N=6*10^23=30*10^23
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