Рассчитайте массу хлорида железа (III), который образуется при растворении оксида железа(III) в 73 г соляной кислоты. Помогите, пожалуйста, подробно

Химия

Рассчитайте массу хлорида железа (III), который образуется при растворении оксида железа(III) в 73 г соляной кислоты. Помогите, пожалуйста, подробно

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