Рассчитайте массу хлорида железа (III), который образуется при растворении оксида железа(III) в 73 г соляной кислоты. Помогите, пожалуйста, подробно
Химия
Рассчитайте массу хлорида железа (III), который образуется при растворении оксида железа(III) в 73 г соляной кислоты. Помогите, пожалуйста, подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
73g xg Fe2O3+6HCL = 2FeCl3+3H2O 6·36.5g 2·162.5g x=73·2·162.5/6·36.5=23725/219=108.3g
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