Рассчитайте массу осадка, образовавшегося при взаимодействии сульфата меди (||) с 6 г гидроксида калия. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Химия
Рассчитайте массу осадка, образовавшегося при взаимодействии сульфата меди (||) с 6 г гидроксида калия. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение!!!!!!!!!!!!!
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