Рассчитайте массу осадка, образовавшегося при взаимодействии сульфата меди (||) с 6 г гидроксида калия. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.

Химия

Рассчитайте массу осадка, образовавшегося при взаимодействии сульфата меди (||) с 6 г гидроксида калия. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.

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