Рассчитайте объем кислорода (н.у), который можно получить при разложении 98,5г. перм??нганата калия, если выход составляет 95%.
Химия
Рассчитайте объем кислорода (н.у), который можно получить при разложении 98,5г. перм??нганата калия, если выход составляет 95%.
Ответ(ы):
Гость:
98.5g xL 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 336g 22.4L x=98.5·22.4÷336=6.56L Vprakt=6.56·0.95=6.24L
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