Рассчитайте объем кислорода (н.у), который можно получить при разложении 98,5г. перм??нганата калия, если выход составляет 95%.

Химия

Рассчитайте объем кислорода (н.у), который можно получить при разложении 98,5г. перм??нганата калия, если выход составляет 95%.

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