Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола длиной 1,2 м, шириной 60 см( давление 100 кПа
Физика
Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола длиной 1,2 м, шириной 60 см( давление 100 кПа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=S*P где S - площадь, P-давление S=a*b=1.2*0.6=0.72м² F=0.72*100=72H Ответ: 72Н
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