Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола длиной 1,2 м, шириной 60 см( давление 100 кПа

Физика

Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола длиной 1,2 м, шириной 60 см( давление 100 кПа

Автор: Гость