Рассчитать силу F с помощью которой можно уравновесить силу тяготения действующу?? на шар массой 1 кг подвешеный к одному плечу рычага

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Момент силы одного плеча - 1кг*g*L1=10H*L1 Где l1 длина плеча. Чтобы уравновесить рычаг Момент силы другого плеча должен быть равен 10H*l1, а он F*L2 , где L2 длина второго плеча. Значит F=10h*L1/L2.