Рассчитать массовые доли элементов в формуле - K2Cr2O7, H3PO4, HNO3 рассчитать соотношение элементов - P2O5, SO3, CO2
Разное
Рассчитать массовые доли элементов в формуле - K2Cr2O7, H3PO4, HNO3 рассчитать соотношение элементов - P2O5, SO3, CO2
Ответ(ы):
Гость:
K2Cr2O7- K Калий-26,5808 % Cr Хром-35,3493 % O-Кислород 38,0699 %, H3PO4-H Водород-3,0857 % P Фосфор-31,6074 % O Кислород-65,3069 %, HNO3 H Водород-1,5996 % N Азот-22,2283 % O Кислород-76,1721 %, Остальное не знаю
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