Рассчитать массу 2 моль газа водорода и число молекул в этом количестве вещества.

Рассчитать массу 2 моль газа водорода и число молекул в этом количестве вещества.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Масса газа - 2 грамма, число молекул - 12.04*10^23
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