Рассчитайте массовые доли алюминия в следующих соединениях: AlCl3, AlBr3, AlI3, Al2O3.

Гость: Гость:

AlCl3. W=M(эл.)/W(в-ва) W(Al) = 27/133,5 = 20% W(Cl) = 100% - 20% = 80% По этой схеме остальные решай. M(эл) это молекулярная масса элемента который узнаёшь, а M(в-ва) это молекулярная масса в-ва всего)