Рассчитайте массу оксида бария образующегося при разложении 80г карбоната бария содержащегося 3% примесей

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Рассчитайте массу оксида бария образующегося при разложении 80г карбоната бария содержащегося 3% примесей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(BaCO3) = 80г w(пр) = 3 % Найти: BaO? Решение: BaCO3 =(t) BaO + CO2 w(BaCO3) = 100% - 3% = 97% m(BaCO3 чистого) = (80г * 97%)/ 100% = 77,6 г n(BaO) = n(BaCO3) = 77,6г/199г/моль = 0,39 моль m(BaO) = 0,39моль * 153 г/моль= 59,7 г
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