Рассчитайте объем раствора с массовой долей азотной кислоты 10% (плотность=1,05г/см3),который потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 20 г гидроксида натрия.

количество гидроксида натрия = количеству кислоты, значит, количество кислоты тоже 0,5 моль. Масса кислоты = 0,5*63 = 31,5 г. Масса 10% р-ра = 31,5:0,1= 315 г. Объём 10% р-ра = 315/1,05 = 315 мл.