Рассчитайте относительные молекулярные массы медного купороса CuSO4 умножить 5H2O и кристаллической соды Na2CO3умножить10H2O

B:Вместо символов хим . элементов подставляешь их атомные массы и умножаешь на число атомов в молекуле.CuSO4*5H2O M = 64 + 32 + 4*16 + 5*(2*1 + 16) = 250 г/мольможно представить как M (CuSO4) + 5*M(H2O) = 160 + 5*18 = 250 г/мольNa2CO3*10H2O M(Na2CO3) + 10*M(H2O) = 106 + 10*18 = 286 г/моль