Расшифруй ребус(Одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифра,разными-разные.??ример ример имер мер ер р________Задача

Математика
Расшифруй ребус(Одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифра,разными-разные.??ример ример имер мер ер р________Задача
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 сколько букв  значит такая цифра , 6,5,4,3,2,1
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