Расшифруйте ребус: AAA+BBBA=CDAAD. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Может ли буква D соответствовать цифре 0?
Математика
Расшифруйте ребус: AAA+BBBA=CDAAD. Одинаковые буквы – это одинаковые цифры, разные буквы - разные цифры. Может ли буква D соответствовать цифре 0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно: С = 1 Тогда B - только девятка D - только ноль 5+5 = 10 (на конце - ноль) А = 5 Получили 555 + 9995 = 10550
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