Расскажи о Петербурге времён Екатерины Великой от имени его жителя: а) иностранцу; б) гостю из другого русского города

Екатерина II родилась 21 апреля 1729 г. в Штеттине. Урожденная Софья Фредерика Августа Ангальт - Цербстская происходила из бедного немецкого княжеского рода. Её мать была двоюродной сестрой отца Петра III, а брат матери был женихом Елизаветы Петровны, но скончался до бракосочетания. Отец Екатерины, принц Ангальт–Цербстский, был прусским фельдмаршалом, но это звание было пожаловано ему королём Фридрихом II только затем, чтобы доставить удовольствие императрице Елизавете, покровительствовавшей родственникам своего племянника, Петра III.В Штеттине Екатерина II провела и детство. Воспитание её было поручено случайным гувернанткам и учителям, преподававшим Закон Божий, немецкий язык, чистописание, музыку и танцы. Впоследствии Екатерина с уважением вспоминала учителя немецкого языка Вагнера и гувернантку Кардель, умную и добрую, по словам Екатерины, “знавшую многое, ничему не учившись”. Под влиянием Кардель воспитанница познакомилась с французской литературой.Несмотря на недостаточное образование, Екатерина II на многих производила впечатление развитой и многообещающей девочки. Свои богатые природные дарования ей пришлось проявить вскоре по приезде в Россию, и она вполне сумела расположить к себе всех, кому приходилось встречаться с ней.Когда Елизавета Петровна выбрала Екатерину невестой для своего племянника Петра Фёдоровича, ей было всего 14 лет. 21 декабря 1743 года её мать получила от Брюммера письмо с приглашением, от имени Елизаветы, приехать с дочерью в Петербург. В письме был намёк и на цель приезда. Вместе с тем на путевые расходы из Петербурга было прислано 10000 рублей. Родители Екатерины были очень обрадованы браком будущего русского императора с их дочерью. Затруднение вызвал вопрос о перемене вероисповедания, но отец Екатерины, сначала убеждавший дочь не менять веры, под конец уступил. Он написал для дочери ряд наставлений, которые и вручил ей перед отъездом. Эти наставления, немного белья, да ещё четыре платья составляли всё приданое Екатерины.30 декабря 1743 года Екатерина выехала, вместе с матерью, из Цербста. С этого дня она больше никогда не видела ни родины, ни отца и братьев. 3 февраля они прибыли в Петербург, а 6-го выехали в Москву, где в это время жила Елизавета вместе с двором; в Москве они были 9-го вечером. Тотчас же по приезду, их посетил сам Пётр Фёдорович, а вслед за ним явился камергер, передавший от имени императрицы, что чем скорее они будут у Её Величества, тем приятнее для неё. Миловидная принцесса всем при дворе очень понравилась, а сама Елизавета Петровна, по словам одного очевидца этой встречи, была от Екатерины в восхищении. Обе стороны остались довольны друг другом, и вопрос о бракосочетании принцессы с Петром Фёдоровичем скоро был решён. Уже через 9 дней после приезда в Москву, мать Екатерины писала мужу, что отныне их дочь – невеста будущего русского царя.