расскажите о жизни и судьбе родителей Никиты. рассказ Платонова

расскажите о жизни и судьбе родителей Никиты. рассказ Платонова

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Отец ушёл на войну, мать работала, а Никита жил один дома и представлял разный людей.
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