Расскажите о правописании безударных гласных в корне слова,проверяемых и не проверяемых ударением, приведите примеры

Если в корне безударная непроверяемая, то это нужно просто знать, или же посмотреть в словаре например: молоко, машина, горох если в корне безударная проверяемая то можно проверить, подобрав однокоренные слова, где на эту букву падает ударение снежИнка-снЕг землЯнка-зЕмли(они мои)