Расскажите о судьбе митраши и насти .чем стала для них война

Кладовая солнца . Настя и Митраша — главные герои произведения — Золотая Курочка и «мужичок в мешочке», как ласково называли их соседи. После смерти родителей им досталось все крестьянское хозяйство: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Дети заботились обо всех животных, Настя «хлопотала по хозяйству до ночи», а Митраша занимался «мужскими» делами. Жили они дружно, в согласии друг с другом и с миром живой природы. Но в жизни героев бывают светлые времена и не очень.