Расскажите о традициях, трудовых буднях и праздниках героев "Калевалы". Сравните их с героями былин. Что в них общего и что различного?

Обычаи этого праздника очень разнообразны. По некоторым источникам, этот праздник идет от древних традиций глиномесительства. Глину месили в основном мужчины, так как женщины не допускались. Записи об этом празднике попадали в былины, но, к сожалению, традиция глиномесов умерла. Сейчас эта традиция возрождается преймущественно в европейских странах.