Расскажите про картину "На заставе богатырской"(Кратко,но четко)

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Расскажите про картину "На заставе богатырской"(Кратко,но четко)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картина "Богатыри" ("На заставе богатырской") была написана художником Виктором Васнецовым. Больше 17 лет автор старался над этой картиной, пытаясь изобразить все тонкости богатырского дела. На картине изображены три великих русских богатыря: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович. Илья Муромец - самый главный из богатырей. На картине он изображен сильным, мужественным человеком. Но следует обратить внимание и на его черногривого коня, который, как и его хозяин, обладает огромной силой. Алеша Попович - самый молодой богатырь. В его руках находится стрела. Добрыня Никитич - сильный и грозный богатырь. На картине в его руках изображен меч.
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