Расскажите в краце что было в книге малахитова шкатулка п.бажов в рассказе горный мастер

У Уральских гор жили Настасья с мужем Степаном. Внезапно Настасья овдовела и у нее на руках осталась маленькая дочь и сыновья. Старшие дети помогали матери, а дочка была еще совсем крохой и чтобы она не мешала, Настасья давала ей играть с малахитовой шкатулкой - подарком на свадьбу от самой Хозяйки Медной горы, полной самоцветами. Но они Настасье не подходили: то мочки ушей опухали, то пальцы отекали. Дочка Танюшка очень полюбила украшения и не расставалась с ними. Настасья, опасаясь, что драгоценности на дочери привлекут воров, спрятала шкатулку. Но Танюша ее нашла и уже тайком примеряла драгоценности. Однажды нищенка, пришедшая напиться, попросилась в дом Настасьи на постой, предложив взамен научить Танюшу вышивать прекрасные гобелены. Выучив девочку, нищенка исчезла, оставив Танюше пуговку, чтобы та, в любой момент, могла позвать свою наставницу в рукоделии. Время шло, Танюша выросла красавицей и рукодельницей. Вышивание стало приносить доход, и семья зажила богато, но тут у них сгорает дом и Настасья продала все драгоценности, что бы выжить. Их купила жена приказчика Паротя, но носить не смогла по той же причине, что и Настасья. Молодой барин Турчанинов прибыл из Петербурга ознакомиться с уральским имуществом. Увидев у любовницы малахитовую шкатулку с драгоценностями, решил встретиться с прежней хозяйкой. Так и познакомились Танюша и барин Турчанинов. Барин без памяти влюбился в Танюшу и, выкупив шкатулку у своей любовницы, в знак любви подарил те самые драгоценности, которые с детства любила девушка. Танюша соглашается стать его невестой при условии, что барин представит ее с императрицей и это произойдет в малахитовых палатах дворца. Турчанинов уезжает подготовить встречу и ему удается это. Барин вызывает Танюшу в Петербург. Танюша нарядилась и надела все драгоценности на себя, а чтобы встречные не ослепли от восхитительной красоты самоцветов, накинула на себя старенькую шубку. Турчанинов, ожидавший Танюшу на ступенях дворца, увидел ее бедный наряд и решил сбежать, чтобы не позориться перед Питерским бомондом, ведь он расписал им свою невесту очаровательной красавицей, а к нему идет нищенка. Танюша скинула шубку и оставила ее у придворной челяди. Она, прекрасная и сияющая, отправилась прямиком в малахитовые палаты. Но так как императрица ожидала ее совсем в другом зале, в малахитовых палатах ее никто не ждал. Почувствовав себя обманутой и униженной, Танюша шагнула в малахитовую колонну и исчезла в ней. Драгоценные украшения не смогла войти в малахит, да так и остались висеть на колонне. Никто не мог их оторвать от нее, а с тех пор на Урале стали являться людям две хозяйки Медной горы.