Рассказ Барышня-Крестьянка-краткая характеристика главных героев ,тема и основная мысль.
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Рассказ Барышня-Крестьянка-краткая характеристика главных героев ,тема и основная мысль.
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Тема: рискованные поступки героев и неожиданный поворот событий
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