Рассказ Капитанская дочка. Вопросы: 1. Почему отец решил отправить служить Петрушку не в столицу? 2. Расскажи об учитель Бопре. 3. Наказ отца Петрушки
Литература
Рассказ Капитанская дочка. Вопросы: 1. Почему отец решил отправить служить Петрушку не в столицу? 2. Расскажи об учитель Бопре. 3. Наказ отца Петрушки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . Потому, что будучи человеком старой закалки, он уверен, капитаном он должен стать, а не получить титул за дворянство 2 . Француз месье (мосье) Бопре - это домашний учитель Петра Гринева, главного героя романа. Семья Гриневых нанимает Бопре, чтобы тот обучал мальчика языкам и наукам. Бопре приезжает к Гриневым на работу, когда Петруше исполняется 11 лет:
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