Рассказ кавказский пленник Л.Н.Толстой Вопрос 1 Как встретились Жилин и Костыли??? Как они вели себя в плену ? Что хочет сказать нам писатель , рассказывая об этой дружбе? Почему не удался первый побег? Как относились к Жилин...
Литература
Рассказ кавказский пленник Л.Н.Толстой Вопрос 1 Как встретились Жилин и Костыли??? Как они вели себя в плену ? Что хочет сказать нам писатель , рассказывая об этой дружбе? Почему не удался первый побег? Как относились к Жилину татары? Вопрос 2 В чем смысл рассказа? Что осуждает автор( бессмысленность вражды между народами, бессмысленность войны или что-то другое)??
Ответ(ы):
Гость:
Они встретились в кораване при жаре, Жилин пытался сбежать, делал куклу Дине, был "Мастер". Нужно всегда идти по правилам. Жилина поймали. Добро и плохо
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