Рассказ кавказский пленник Л.Н.Толстой Вопрос 1 Как встретились Жилин и Костыли??? Как они вели себя в плену ? Что хочет сказать нам писатель , рассказывая об этой дружбе? Почему не удался первый побег? Как относились к Жилин...

Литература

Рассказ кавказский пленник Л.Н.Толстой Вопрос 1 Как встретились Жилин и Костыли??? Как они вели себя в плену ? Что хочет сказать нам писатель , рассказывая об этой дружбе? Почему не удался первый побег? Как относились к Жилину татары? Вопрос 2 В чем смысл рассказа? Что осуждает автор( бессмысленность вражды между народами, бессмысленность войны или что-то другое)??

Автор: Гость