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Рассказ Л.Пантелеева."Новенькая"когда происходили события?
Рассказ Л.Пантелеева."Новенькая"когда происходили события?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
где-то перед войной...
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