рассказ на тему Горе побеждённым или Пиррова победа

Горе побеждённым — знаменитое восклицание вождя галлов Бренна, который обратился им, по преданию, к поверженным римлянам. горе побеждённым — латинское крылатое выражение, которое подразумевает, что условия всегда диктуют победители, а побеждённые должны быть готовы к любому трагическому повороту событий. Выражение связано с событиями 390 г. до н. э. Римляне потерпели сокрушительное поражение от Бренна — вождя галльского племени, которое проникло на территорию Апеннинского полуострова через Альпы. Затем галлы вошли в Рим, разграбили и сожгли значительную часть города и осадили Капитолий, где в крепости укрылись отборные римские воины и магистраты. Осада затянулась. Один раз галлы даже чуть не захватили крепость врасплох. Среди защитников Капитолия начался голод. В то время как в городе Вейях Камилл, провозглашённый диктатором, собирал новую армию, консулы договорились с Бренном о выкупе в тысячу фунтов (327 кг) золота. Взвешивать его, как сообщает Тит Ливий («История Рима от основания Города», V, 48, 8—9), пришлось фальшивыми гирями врага. Римляне пытались возражать, и Бренн с унизительными для них словами «Горе побеждённым» положил сверху гирь свой тяжёлый меч. Во время спора в воротах появилась армия Камилла, который, как диктатор, объявил решение консулов недействительным. Прибывшая армия Камилла освободила город.