Рассказ о школе и науках древнего египта
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Рассказ о школе и науках древнего египта
Ответ(ы):
Гость:
В Египте была произведена бумага-папирус.Писали в школах пером.Так же чаще всего писали на глиняных дощечках,пещерах,земле,шкурах животных чаще овец.Именно те люди,которые были научины счету,чтение и письму считались-Мудрецами.В Египте много философов,поетов и Великих людей.В школе обучали пению,чтению,счету и письму.
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