Рассказ о странах Африки 2 класс

Площадь Африки 29, 2 млн км2, это второй континент после Евразии. Омывается Средиземным морем, Красным, так же омывается Атлантическим и Индийским океанами. Флора и фауна разнообразны.Ресурсы: Нефть, золото, алмазы, разнообразные руды. Музыка народов Африки отличается от других. Фольклорную музыка чаще всешо исполняли люди негроидной расы. Что касается другой части Африки (Северной) там свосем иная музыка, т.к. там является главной арабско-мусульманская культура. Традиции: очень интересно проходит у них ондна из традиций Обряд Дождя. Так же есть, специальный обряд, когда девочки переходят в стадию зрелости.Игры: Данда, Жмурки по-африканскиЛиетратура: Есть как устная, так и письменная Литература. (Устная - это стихотворения, песни любовные и даже хвалебные)Искусство: Самое распространенное - это маски, но они были частью магического обряда. Делались скульптуры, чаще всего из обоженной глины. Так же делали ещё, браслеты кольца, короны и амулеты.