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Рассказ о тамбове 4 предложения
Рассказ о тамбове 4 предложения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тамбов очень красивый и чистый город. В Тамбове есть парк культуры и отдыха. В нашем замечательном городе протекает река Цна. Я очень люблю этот город.
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