Рассказ о традициях своей семьи

У меня очень большая и дружная семья – мама, папа, я и бабушки с дедушками. В нашей семье за все время сложилось множество традиций, который каждый раз помогают нам стать еще дружнее и счастливей. Одной из таких традиций – является совместный ужин по субботам, на который собирается вся-вся наша семья в полном составе. Для этого ужина всегда выставляется стол в центр кухни, вокруг которого мы все садимся, кушаем вкусную домашнюю пищу, которую готовим мы с мамой и делимся всем, что произошло у каждого из нас за это время. Это очень теплые семейные моменты, когда каждый может поделиться своими проблемами и услышать слова поддержки, а если у кого-то произошло что-то хорошее, то вся семья обязательно порадуется вместе с ним.