Рассказ от имени египетского крестьянина а класс

Гость: Гость:

Меня зовут Ашхатеп. Я этнический египтянин. Жизнь у нас тяжелая. Сегодня я встал очень рано, у младшей дочурки Ефмет случился жар и озноб, и до того как колесница Ра явила себя на небе я побежал к лекарю. Врачи у нас хорошие. Лучше них никого нет в междуречье. Надеюсь он сможет силой богов помочь нам. В этот год Нил не слишком балует нас. В соседних плантациях удалось сберечь урожай тростника. В первой половине дня ядовитая змея укусила рабочего. Я его знал, был очень хорошим человеком. Правда любил гулять от жены, у нас это не приветствуется. Будет его не хватать. Впрочем, нельзя быть уверенным, что сам вернешься с работы. Надзиратель - жестокий человек, всех кто не вырабатывает план - избивают розгами. Хорошо, сегодня я сильно устал, но вернулся домой к жене и детям. Но я не жалуюсь на судьбу, слыхал, что за пределами Египта еще хуже. Наша надежда - фараон и милость богов.