Рассказ от имени земледельца как прошёл его день включая в рассказ описание его о??ежды, его дома, обеда, работы на поле.

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Рассказ от имени земледельца как прошёл его день включая в рассказ описание его о??ежды, его дома, обеда, работы на поле.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он зависит от вассалов.Приходит домой и занимается чем-то потомучто если он не занимается ни чем то его казнят ...одежда рубаха,штаны,валенки. Дом очень бедный ...обед каша,пшено.. Косить траву и собирать урожай .
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