Рассказ от имени земледельца как прошёл его день включая в рассказ описание его о??ежды, его дома, обеда, работы на поле.

Гость: Гость:

Он зависит от вассалов.Приходит домой и занимается чем-то потомучто если он не занимается ни чем то его казнят ...одежда рубаха,штаны,валенки. Дом очень бедный ...обед каша,пшено.. Косить траву и собирать урожай .