Рассказ от имени земледельца , как прошёл его день

Гость: Гость:

Я проснулся с восходом солнца. Пришел к реке, умылся. Наскоро позавтракав лепешкой я спешу на поле. Сегодня нужно будет жать пшеницу. Расбросаю колосья, прогоню по ним скот, чтобы обмолотить зерно. Затем провею зерно, чтобы отлетела шелуха и ссыплю в закрома. Наступил полдень. Устал! В моей семье на обед вяленая рыба и виноград - сладкий плод. После снова пойду в поле, продолжать работу. До вечера нужно все закончить, ведь должны приехать писцы. Они будут собирать налоги. Но их приезда я сегодня не боюсь, ведь у меня есть зерно для уплаты. А соседу не повезло, у него урожай не удался в этом году. Вместе с писцами приедут стражники с палками и прутьями, и соседу будет туго! ( Жизнь Египетского зеледельца)