Рассказ "После бала" Иван Васильевич не вмешался в происходящее на плацу.Его протест пассивен.Но тем не менее эпизод наказания татарина отразился в его судьбе.Как? СРОЧНО!

Литература

Рассказ "После бала" Иван Васильевич не вмешался в происходящее на плацу.Его протест пассивен.Но тем не менее эпизод наказания татарина отразился в его судьбе.Как? СРОЧНО!

Автор: Гость