Рассказ "После бала" Иван Васильевич не вмешался в происходящее на плацу.Его протест пассивен.Но тем не менее эпизод наказания татарина отразился в его судьбе.Как? СРОЧНО!
Литература
Рассказ "После бала" Иван Васильевич не вмешался в происходящее на плацу.Его протест пассивен.Но тем не менее эпизод наказания татарина отразился в его судьбе.Как? СРОЧНО!
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Гость:
Хехе мне тоже эту х у й н ю отвечать надо
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