Рассказ про тему пожар

В наше время случается очень много пожаров,бытовых и лесных. Чтобы их избежать нужно осторожно относится к бытовым приборам,следить за маленькими детьми.чтобы те не дай бог что-то задели.Чтобы избежать лесных пожаров нельзя жечь молодую траву весной,трава загорится и огонь может дойти до деревьев,кроме того в новой траве прячутся насекомые,которые погибают от огня.Животные,которые не успели убежать из леса спасаясь от пожара,задыхаются от дыма. Сейчас пожарники стараются,как можно лучше уберечь людей от пожара.Во всех зданиях должны быть огнетушители и специальные сигналы на потолках,в которые поступает дым и пожарникам идёт сигнал о происшествии.