Рассказ срочно нужен один день из жизни европейца 16 века. Срочно надо.

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Рассказ срочно нужен один день из жизни европейца 16 века. Срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Немецкая пресса предлагает по-новому, без отвращения взглянуть на каннибализм в человеческой среде: журналисты припомнили, что вплоть до конца XVIII века в арсенале европейской медицины традиционно присутствовала человечина. "Лекарственные средства" на основе частей человеческого тела использовались в Европе в XVI-XVII веков почти так же часто, как травы, коренья и кора. Вот что писал, например, немецкий фармаколог XVII века Иоганн Шредер: "Человеческое мясо следует нарезать на мелкие кусочки, добавить чуточку мирры и алоэ, несколько дней выдержать в винном спирте, а затем провялить в сухом помещении". В начале XVII века медики пускали в дело останки казненных, а также трупы попрошаек и прокаженных. Одним из ярых сторонников использования трупов в лечебных целях являлся знаменитый Парацельс, сообщает InoPressa.ru, ссылаясь на Der Spiegel. "Части трупа и кровь были предметами первой необходимости, которые имелись в каждой аптеке", - утверждает британский историк медицины Ричард Сагг из университета Дарема. "Самыми прилежными каннибалами были не жители Нового Света, а европейцы", - замечает он. Еще древние римляне, указывает автор публикации в журнале, считали кровь гладиаторов лекарством от эпилепсии. В эпоху Возрождения популярность обрел порошок из египетских мумий, считавшийся "эликсиром жизни". Человеческие черепа служили для остановки кровотечения. Жир - для лечения ревматизма и артрита. Кроме того, если человек умер не естественной смертью, считалось, что, вкусив его плоти, можно заполучить оставшиеся годы его жизни. Когда в 1492 году Папа Иннокентий VIII находился при смерти, его врачи выкачали кровь трех мальчиков и дали ему ее выпить. Мальчики умерли. Папа тоже. Было ли это каннибализмом? На данный вопрос Сагг отвечает утвердительно. Однако в конце XVIII века с подобной практикой было покончено. Вместе с ней пропал и интерес к рецептам наподобие того, что составил умерший в 1754 году британский проповедник Джон Кеоф. При головокружениях он рекомендовал толченое человеческое сердце - "по щепотке с утра на голодный желудок". СОКРАТИ Я это писала ТОЛЬКО СОКРАТИ !)
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