рассказ в дурном обществе.Какие поступки отца Васи вызывают у вас уважение? Почему? Объясните. Какую роль в развитии характера Васи сыграла история с куклой?

1)Отец Васи проявил уважение к тому, что он помог людям деньгами, поняв, что им нужна помощь и он желал помочь друзьям Васи.Он поняв всё, стал ласковее и добрее относиться к сыну. 2)Он не остался равнодушным к тому, что сестра Валека заболела и он захотел приукрасить последние дни девочки.Он выпросил подарок матери у сестры, скрыл от взрослых и сдержал тайну.Он стал мужественнее.